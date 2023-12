Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Brand nach Unfall

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall kam es am heutigen Mittwoch gegen 14:20 Uhr auf der B3, kurz vor der Einmündung der B 36. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines VW Tiguan dem Golf einer Autofahrerin aufgefahren, wodurch deren Pkw wiederum auf einen vor ihr befindlichen Lkw aufgeschoben wurde. Durch den Unfall geriet der VW Golf in Vollbrand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen und so weitere Gefahren verhindern. Derzeit sind die Arbeiten an der Unfallstelle in den letzten Zügen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

/rs

