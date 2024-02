Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher verliert Diebesgut

Siegburg (ots)

Am Dienstag (27. Februar) wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Tönnisbergstraße in Siegburg eingebrochen und Bargeld entwendet. Zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr gelangten der oder die Täter auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung im zweiten Obergeschoss. Entwendet wurde eine Spardose mit rund 200 Euro Bargeld. Im Flur fanden die Polizisten eine Perlenkette und ein Perlenarmband. Da die Schmuckgegenstände dem Wohnungsmieter nicht gehören, wurde das Diebesgut, das mutmaßlich aus einem weiteren Einbruch/Diebstahl stammt, sichergestellt.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Tönnisbergstraße wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Re)

