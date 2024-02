Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Microsoft-Mitarbeiter geht leer aus

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (26. Februar) wurde ein 70-jähriger Sankt Augustiner beinahe Opfer einer Betrugsmasche. Am Nachmittag erhielt der Senior eine Nachricht auf seinen PC, die den Anschein erweckte, von Microsoft zu sein. Darin wurde er aufgefordert, die angezeigte Telefonnummer anzurufen, da sein Computer nicht mehr sicher sei. Als der 70-Jährige der Aufforderung nachkam, meldete sich ein unbekannter Mann. Während des Gespräches gaukelte der Betrüger dem Senior vor, dass er einen lebenslangen PC-Schutz bei Microsoft erwerben könne. Dafür müsse er Guthabenkarten in einem Gesamtwert von 900 Euro kaufen und die Codes, mit denen die Karten eingelöst werden können, übermitteln. Daraufhin begab sich der 70-Jährige in ein Geschäft, um die Guthabenkarten zu kaufen. An der Kasse wurde er glücklicherweise darauf aufmerksam gemacht, dass er möglicherweise Opfer eines Betruges geworden war.

Hinweise der Polizei:

Sollten Sie solche Supportanrufe erhalten, notieren Sie, soweit im Display des Telefons zu sehen, die angezeigten Rufnummern. Gehen Sie nicht auf die Forderungen der Gesprächspartner ein, sondern beenden Sie das Gespräch. Führen Sie keine Installation von Software durch, zu der Sie am Telefon aufgefordert werden. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden. Tätigen Sie keine Zahlungen (z.B. durch Herausgabe von Kreditkartendaten). Geben Sie keine persönlichen Daten wie Kennwörter o.Ä. preis. Unterbrechen Sie im Notfall die Internetverbindung zum Computer. Zeigen Sie den Vorfall bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle an. Ohne Ihre eigene vorherige Supportanfrage und Zustimmung werden Unternehmen (z.B. Banken, Softwarefirmen, Provider) Sie niemals dazu auffordern, Daten auf Ihrem Computer zu installieren oder eine Fernwartung vornehmen zu lassen! (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell