Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch

Niederkassel (ots)

In Niederkassel-Ranzel kam es am 21. Januar 2024, zwischen 01:00 Uhr und 01:15 Uhr, zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Porzer Straße. Die unbekannten Tatverdächtigen entwendeten Kaffee in einem vierstelligen Wert. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurden nun Lichtbilder von zwei Tatverdächtigen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Bilder können im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/128351 eingesehen werden. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell