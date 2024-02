Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener zieht Gewahrsamszelle dem eigenen Bett vor

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag (25. Februar) wurde der Polizei eine verdächtige Person gemeldet, die auf der Nelkenstraße in Troisdorf liegen solle. Am Einsatzort wurde ein 40-jähriger Mann aufgefunden, der sich offensichtlich alkoholisiert (1,6 Promille) zum Schlafen auf die Fahrbahn gelegt hatte. Da der Betrunkene es nicht mehr weit bis nach Hause hatte, begleiteten die Beamten ihn die letzten 100 Meter bis zur Haustür. Dort angelangt, weigert sich der 40-Jährige in seine Wohnung zu gehen und legte sich stattdessen wieder zum Schlafen auf die Straße.

Da der Mann augenscheinlich nicht mehr Herr seiner Sinne war, eine Gefahr für sich und andere darstellte und die Nachttemperaturen auch noch frostig waren, wurde er zum eigenen Schutz und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Er schlief seinen Rausch in der Zelle der Polizeiwache aus und konnte am Morgen wieder gehen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell