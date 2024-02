Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Einbrüche/Täter schlug Scheiben ein

Niederkassel (ots)

In der Zeit von Mittwoch (21. Februar) auf Donnerstag (22. Februar) kam es in Niederkassel-Rheidt zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Bewohner eines Hauses in der Vogelsangstraße bemerkten am Donnerstagmorgen gegen 10:20 Uhr, dass die Fensterscheibe des Badezimmers im ersten Obergeschoss kaputtgeschlagen war und das Fenster offenstand. Dieses erreichten der oder die Täter über die angrenzende Garage und gelangten so in das Haus, in welchem sie das erste Obergeschoss durchsuchten. Die Bewohner dieser Etage waren im Tatzeitraum nicht zu Hause. Nach ersten Erkenntnissen wurden hochwertige Handtaschen und Schmuck entwendet. Bei dem zweiten Einbruch drangen der oder die unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der Löwenburgstraße ein. Ein Angehöriger des Bewohners, der sich derzeit um die Immobilie kümmert, bemerkte am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr, dass im Erdgeschoss eine Fensterscheibe im Wohnzimmer eingeworfen worden war. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Täter mehrere Räume. Über das Diebesgut konnten vorerst keine Angaben gemacht werden. In beiden Fällen entkamen der oder die Täter unerkannt. Die Polizei nahm die Tatorte auf, fertigte entsprechende Strafanzeigen und zog die Experten der Spurensicherung hinzu. Ob die beiden Einbrüche miteinander im Zusammenhang stehen, ist ein Bestandteil der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Taten oder Tätern nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

