POL-SU: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss erwischt

Siegburg (ots) - Am Dienstag (20. Februar) erbeuteten falsche Wasserwerk-Mitarbeiter 10.000 Euro Bargeld einer Seniorin. Gegen 13:45 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Mehrparteienhauses in der Hohenzollernstraße in Siegburg. Der unbekannte Mann gab an, die Wasserleitungen im Wohnkomplex zu überprüfen. Dafür forderte er die 82-Jährige auf, das Wasser im ...

mehr