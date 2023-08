Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - Monheim am Rhein - 2308079

In Monheim am Rhein kam es am Dienstag (22. August 2023) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 12:30 Uhr War ein 85 Jahre alter Hildener mit seinem Fahrrad über den Radweg an der Garather Straße aus Hellerhof kommend in Richtung Monheim gefahren. Etwa auf halber Strecke zwischen Hellerhof und Monheim beabsichtigte er, die Straßenseite zu wechseln. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr er hierzu ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem 59 Jahre alten Motorradfahrer kam.

Bei dem Unfall wurden beide Männer schwer verletzt. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zunächst war vor Ort angenommen worden, der 85-Jährige habe sogar lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Dies bestätigte sich nach Informationen der Polizei jedoch nicht. Da der Radfahrer jedoch stationär aufgenommen wurde, gilt er als schwer verletzt.

