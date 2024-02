Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Wechseltrick Geld gestohlen

Troisdorf (ots)

Am Mittwochmorgen (21. Februar) wurde ein 86-jähriger Mann bestohlen. Gegen 09:00 Uhr hielt sich der Senior auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Spicher Straße in Troisdorf-Sieglar auf. Ein unbekannter Mann kam auf ihn zu und fragte, ob der 86-Jährige Kleingeld für einen Einkaufswagen wechseln könne. Während der Troisdorfer in seinem Portemonnaie nach den passenden Münzen suchte, entwendete der Unbekannte in einem günstigen Moment rund 200 Euro Scheingeld aus seiner Geldbörse. Als der Senior zu Hause seine Einkäufe auspackte, bemerkte er den Diebstahl.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 45 bis 50 Jahre alt und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Im Gesicht trug er eine Brille mit getönten Gläsern.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell