Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, Auffahrunfall

Nordwalde (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen ist es am Freitagabend (15.12.) gegen 19.40 Uhr an der Kreuzung der L510 mit der L555 gekommen. Ein 32-jähriger Mann aus Horstmar stand mit seinem Opel Astra an der Kreuzung vor einer roten Ampel - an der L510 in Fahrtrichtung Altenberge. Ersten Ermittlungen zufolge hat eine 22-jährige Altenbergerin dies nicht rechtzeitig erkannt und fuhr mit ihrem KIA Picanto auf das stehende Fahrzeug auf. Die 22-jährige sowie der 32-Jährige wurden beide schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell