Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann durch Pfefferspray verletzt

Troisdorf (ots)

Am Dienstagmittag (20. Februar) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung am Busbahnhof Troisdorf, bei dem ein 46-jähriger Mann verletzt wurde. Gegen 14:45 Uhr befand sich der Geschädigte, als auch der unbekannte Tatverdächtige in einer Buslinie. Als der Bus am Troisdorfer Bahnhof hielt, beabsichtigten beide Männer auszusteigen. Da mehrere Passagiere aussteigen wollten und es zu einem "Stau" an der Ausgangstür kam, schubste der Unbekannte einige Passagiere zur Seite, um schneller voranzukommen. So drängelte er sich auch an dem 46-jährigen Troisdorfer vorbei, der den Tatverdächtigen darauf ansprach. Nach einem kurzen Wortwechsel im Bereich der Ein- und Ausgangstür zog der Tatverdächtige einen kleinen Gegenstand aus seiner Jackentasche und sprühte dem 46-Jährigen eine unbekannte Substanz ins Gesicht. Durch das mutmaßliche Pfefferspray wurde der Troisdorfer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Im Anschluss lief der Unbekannte in Richtung Kronprinzenstraße weg.

Er kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 20 und 25 Jahre, etwa 175 bis 180 cm groß und schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen. Die Kapuze der Daunenjacke hatte er über den Kopf gezogen.

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell