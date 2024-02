Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbruch in den Nachmittagsstunden

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (20. Februar), in der Zeit zwischen 15.30 und 19.20 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Glockenstraße in Troisdorf-Bergheim eingebrochen.

Während der Abwesenheit der Hausbewohner sind die Täter durch den Garten an die rückwärtige Terrassentür herangetreten und haben zunächst versucht, die Tür aufzuhebeln. Dies ist ihnen offensichtlich nicht gelungen, sodass die Einbrecher die Scheibe einschlugen.

Anschließend durchsuchten die Unbekannten das Schlafzimmer und das Büro der Eigentümer. Um nicht überrascht zu werden, hatten sie die Hauseingangstür von innen mit einem Stuhl blockiert.

Den Einbruch bemerkten die Berechtigten, als sie nach Hause kamen und die Haustür nicht öffnen konnten. Als sie ums Haus herumgingen, sahen sie dann die beschädigte Terrassentür. Was gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend benannt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

