Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer nach Sturz verletzt

Lohmar (ots)

Am Montagmorgen (19. Februar) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 484 (B484) in Lohmar, bei dem ein 34-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 07:00 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem Zweirad die zweispurige B484 aus Lohmar kommend in Richtung Siegburg. Gleichzeitig befuhr ein 20-jähriger Lohmarer mit seinem Fiat die B484 in die gleiche Fahrtrichtung. Nach Angaben des Kradfahrers beabsichtigte er einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, weswegen er auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit dem 20-Jährigen, der sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand. Der 34-Jährige stürzte durch die Kollision zu Boden und wurde verletzt. Nach erster medizinischer Behandlung an der Unfallstelle kam er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

