Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Besuch in Restaurant

Troisdorf (ots)

Am Montag (19. Februar) nahmen Beamte der Polizeiwache Troisdorf einen 24-jährigen Mann fest. Gegen 17:30 Uhr betrat der 24-Jährige ein Speiselokal an der Kirchstraße in Troisdorf. Nachdem er dort gegessen hatte, beabsichtigte er das Geschäft, ohne die Rechnung zu begleichen, zu verlassen. Ein Mitarbeiter erkannte das Vorhaben des jungen Mannes und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten auf. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige am vergangenen Freitag (16. Februar) bereits in dem Lokal zu Gast war. Nachdem er dort gegessen hatte, gelang es ihm das Schnellrestaurant ohne zu bezahlen zu verlassen. In seinem mitgeführten Korb fanden die Polizisten mehrere, noch geschlossene Lebensmittel. Da der Tatverdächtige keinen Eigentumsnachweis vorweisen konnte, wurde das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt. Der 24-Jährige, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Zechbetrugs und Ladendiebstahls gegen den 24-Jährigen ein. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell