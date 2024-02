Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Auto frontal gegen Baum

Eitorf (ots)

Am Freitag (16. Februar) kam es in Eitorf-Obereip auf der Landstraße 86 (L 86) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:10 Uhr fuhr ein 82 Jahre alter Mann aus Richtung Vierwinden in Richtung Eitorf. Auf gerader Strecke kam der Senior aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Hier prallte der Mercedes frontal gegen einen Baum. Der Fahrer, der sich augenscheinlich nur leicht verletzte, kam vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Vito wurde im Frontbereich stark beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Unabhängige Zeugen konnten vor dem Unfall an der Fahrweise des Verunfallten nichts Auffälliges feststellen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Uhl) 240216-1610-086272

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell