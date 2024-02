Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss/1,3 und 1,5 Promille

Siegburg (ots)

Am Freitagabend (16. Februar) befand sich gegen 23:50 Uhr ein Streifenwagen der Polizei in Siegburg in der Straße "Auf der Papagei". Dabei wurden die Beamten auf eine Frau aufmerksam, die offenbar gerade ihren Pkw dort geparkt hatte und den Eindruck machte, alkoholisiert zu sein. Die Polizisten sprachen die 27 Jahre alte Frau aus Neunkirchen-Seelscheid an. Diese war emotional aufgewühlt und redselig und bestätigte, ihr Auto gerade auf einem Parkplatz abgestellt zu haben. Da bei der 27-Jährigen auch Alkoholgeruch und leichtes Schwanken festgestellt wurden, führten die Beamten mit ihr einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von knapp 1,3 Promille an, so dass die Frau der nächsten Polizeiwache zugeführt wurde. Hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, während die Polizisten den Führerschein der Neunkirchen-Seelscheiderin sicherstellten und ihr die Weiterfahrt untersagten. Am Samstagmittag (17. Februar) kam es in Lohmar auf der Straße "An der Burg Sülz" zu einer weiteren Fahrt unter Alkoholeinfluss. Gegen 14:55 Uhr meldete eine Zeugin, dass der Fahrer eines Mercedes gerade an einer Tankstelle eine Flasche Wein gekauft habe. Dabei habe die Frau gemerkt, dass der Mann offenbar betrunken sei. Daher nutzte sie eine günstige Gelegenheit und nahm den Autoschlüssel des 63-Jährigen, der ebenfalls aus Neunkirchen-Seelscheid stammt, an sich und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Aussprache des Mannes verwaschen und sein Gang schwankend war. Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von knapp 1,5 Promille. Nach eigenen Angaben hatte der 63-Jährige bereits zwei Flaschen Wein getrunken. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Da er keinen Führerschein mit sich führte, wird dieser im Nachgang sichergestellt. In beiden Fällen fertigten die Polizeibeamten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr. (Uhl)

