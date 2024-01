Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hochwertiges Kamerazubehör gestohlen - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund - Essen - München (ots)

Gestern Nachmittag (4. Januar) soll ein Unbekannter in einem Schnellzug einen Rucksack mit Kamera- und Computerequipment gestohlen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 17 Uhr sprach ein 50-Jähriger die Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund an. Er gab an, dass er zuvor im ICE 2408 von Frankfurt Flughafen Fernbahnhof nach Dortmund Hauptbahnhof bestohlen worden sei. In dem Rucksack, befanden sich neben diversen Wertgegenständen, auch seine Kopfhörer. Diese konnte der Münchener mittels einer Ortungs-App lokalisieren, sodass er sah, dass diese sich in Essen befanden. Bundespolizisten des Reviers im Essener Hauptbahnhof, stellten während einer Nachsuche im Bahnhof keine Tatverdächtigen fest.

Bei den entwendeten Gegenständen handelt es sich um drei Kameras, drei Objektive, einem Laptop, ein E-Book-Reader, eine Speicherkarte, einen Akku und Dokumente des Geschädigten. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 16.900 Euro.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, die sich am 4. Januar zwischen 14 Uhr und 16:10 Uhr im ICE 2408, von Frankfurt nach Essen aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell