POL-STD: Horneburger Polizei sucht unbekannte Unfallverursacherin

Stade (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, den 26.05., 21:00 h und Samstag, den 27.05., 03:00 h sind bisher unbekannte Täter in Himmelpforten im Weidenkamp auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben eine Terrassentür an der Gebäuderückseite aufgehebelt. So in das Innere gelangt, wurden sämtliche Räume durchsucht und dabei mindestens eine Uhr und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. ...

