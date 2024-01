Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt gefälschtes Ausweisdokument sicher

Essen - Schleiden (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (3. Januar) kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen einen Mann. Dabei stellten sie in seiner Jackentasche ein Dokument fest, bei dem es sich um eine Totalfälschung handelte.

Gegen 9:10 Uhr überprüfte eine Bundespolizeistreife einen 34-Jährigen im Essener Hauptbahnhof. Der Mann gab an, keine Ausweisdokumente mit sich zu führen, sodass die Beamten ihn, zur Feststellung seiner Identität, in die Diensträume führten. Als der Schleidener abgetastet wurde, fanden die Polizisten dann aber, in seiner Jackentasche, rumänische Identitätspapiere auf. Mittels eines Fingerabdruckscans wurde seine Identität zweifelsfrei festgestellt. Dabei offenbarte sich auch, dass diese Daten nicht mit den Personalien auf dem Ausweisdokument übereinstimmten. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass die rumänische ID-Karte, aufgrund von Totalfälschung, zur Fahndung ausgeschrieben war. Recherchen der ausschreibenden Behörde ergaben, dass die Passnummer, die sich auf dem Dokument befindet, in dem Ausstellerstaat nicht existent ist.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine Meldebescheinigung der Stadt Schleiden auf, laut der sich der Tatverdächtige mit den Personalien der Totalfälschung dort angemeldet hatte. Der Wohnsitz wurde nach einer Überprüfung der Einsatzkräfte nicht bestätigt. Zudem stellte sich heraus, dass der 34-Jährige sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielt.

Der moldauische Staatsbürger wollte zu dem Sachverhalt keine Angaben tätigen und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Bundespolizisten stellten das Ausweisdokument sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, mittelbarer Falschbeurkundung und des unerlaubten Aufenthalts ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell