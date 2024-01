BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 19-jährigen Gesuchten fest

Aachen (ots) - Am gestrigen Abend konnte die Bundespolizei Aachen einen mehrfach gesuchten Straftäter am Hauptbahnhof Aachen verhaften. Der 37-jährige Algerier reiste mit der RE 29 aus Belgien ein als er nach seiner Ankunft von den Beamten angesprochen und kontrolliert wurde. Er gab an keine gültigen Grenzübertrittpapiere mit sich zu führen. Eine Überprüfung auf ...

