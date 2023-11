Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

Oppurg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.00 Uhr, wurden an dem Buswartehäuschen in Oppurg an der B 281 mehrere Holzbretter herausgetreten und beschädigt. Zeugenhinweisen zufolge könnten mehrere, bisher unbekannte, Jugendliche für die Tat verantwortlich sein. Weitere Zeugen, welche Angaben zur Sache bzw. zur Identität der Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0304571 bei der Polizei in Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

