BPOL-F: Wiedererkannt und festgenommen

Offenbach am Main/Frankfurt am Main/Darmstadt (ots) - Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Bundespolizei an den Offenbacher S-Bahnstationen Marktplatz und Ledermuseum sowie an den Hauptbahnhöfen in Darmstadt und Frankfurt am Main insgesamt fünf Haftbefehle vollstrecken. In Offenbach war es zuerst ein 35-jähriger Mann aus Hanau, der den Beamten ins Netz ging. ...

