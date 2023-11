Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Versuchter Automatenaufbruch am Haltepunkt Idstein-Wörsdorf

Idstein-Wörsdorf/Rheingau Taunus Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag versucht den Fahrscheinautomaten am Haltepunkt in Idstein-Wörsdorf aufzubrechen. Gegen 2 Uhr heute Morgen meldeten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, dass in Idstein-Wörsdorf ein Fahrscheinautomat aufgebrochen wurde. Vor Ort stellten Beamte fest, dass die Täter versucht hatten, die Tür des Fahrscheinautomaten aufzubrechen, um sich so Zugriff auf die Geldkassetten zu verschaffen. Ob die Täter letztlich scheiterten oder gestört wurden konnte nicht festgestellt werden. Letztlich hinterließen sie einen beschädigten Automaten, der von Reisenden nicht mehr genutzt werden konnte. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem versuchten Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell