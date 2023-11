Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Einbruch in DB-Lager - Bundespolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in Darmstadt aus einem Lager der Deutschen Bahn AG in der Mainzer Straße Kupferkabel im Wert von etwa 20.000 Euro entwendet. Mitarbeiter der DB hatten am Montagmorgen den Einbruch festgestellt und die Bundespolizei informiert. Eine Streife stellte fest, dass die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft hatten. Am Tatort konnten die Beamten verschiedene Spuren sichern, die nun ausgewertet werden müssen. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

