Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger begeht für Kaugummis eine Straftat

Hagen (ots)

In den späten Abendstunden des 22.09.2023 hat ein 37-Jähriger Mann versucht in einem Hagener Supermarkt mehrere Packungen Kaugummi im Wert von insgesamt 67,32 Euro zu entwenden. Der Mann wurde bei der Tat von einer aufmerksamen Mitarbeiterin beobachtet und angesprochen. Die Mitarbeiterin versuchte den stark alkoholisierten Mann festzuhalten und wurde dabei von ihm umgerissen. Mit Hilfe eines dazu eilenden weiteren Mitarbeiters konnte der Mann in das Büro des Supermarktes gebracht werden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten die Identität des Mannes fest und durchsuchten ihn, hierbei wurde ein Teppichmesser gefunden, welches zuvor nicht zum Einsatz kam. Der Mann wurde erstmal den Polizeigewahrsam zugeführt, ihm droht nun eine Verurteilung wegen räuberischen Diebstahls und Ladendiebstahl mit Waffen. (cw)

