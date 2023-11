Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kfz auf den Gleisen zwingt eine VIAS zur Schnellbremsung

Babenhausen; Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main über einen Vorfall am Bahnübergang Darmstädter Straße in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in Kenntnis gesetzt.

Ersten Erkenntnissen nach, kam ein Mercedes-Benz Vito mittig auf den Gleisen des Bahnübergangs zum Stehen, als sich die Halbschranken schlossen. Die Hintergründe hierfür sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Triebfahrzeugführer einer herannahenden VIAS, auf ihrer Fahrt von Hanau Hbf nach Babenhausen, erkannte das Kfz rechtzeitig, leitete unmittelbar eine Schnellbremsung ein und gab einen Achtungspfiff ab. Der Fahrzeugführer setzte das Kfz daraufhin wenige Meter nach vorne, sodass lediglich noch das Fahrzeugheck im Gefahrenbereich stand.

Durch die eingeleitete Schnellbremsung kam die VIAS noch vor dem Fahrzeug zum Stehen. Weder der Fahrzeugführer noch die 20 Reisenden in der VIAS wurden somit verletzt.

Nach dem Vorfall entfernte sich der Fahrzeugführer vom Ereignisort, wurde jedoch im Nachgang ermittelt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Durch den Vorfall kam es bei drei Zügen zu insgesamt 29 Minuten Verspätung.

