Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Vier Haftbefehle an einem Tag vollstreckt

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei verhafteten am Mittwoch (09.11.) zwei Personen im Hauptbahnhof Frankfurt am Main und konnten so insgesamt vier Haftbefehle vollstrecken.

Bereits in den frühen Morgenstunden wurde ein 30-jähriger Mann einer polizeilichen Kontrolle unterzogen und hierbei eine Ausschreibung zwecks Strafvollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Kassel wegen Diebstahls festgestellt. Der Mann wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Zur Abwendung der Freiheitsstrafe wurde ihm eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro auferlegt, die er jedoch nicht aufbringen konnte. So wurde der Mann zur Dienststelle verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main-Preungesheim überstellt.

Am Nachmittag stellten die Beamten dann einen 26-jährigen Mann im Rahmen eines Fahrausweisbetruges fest, gegen den gleich drei Strafvollstreckungshaftbefehle vorlagen. Sowohl die Staatsanwaltschaft München als auch die Staatsanwaltschaft Stuttgart suchten den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand eine Ausschreibung wegen Erschleichen von Leistungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Die in Summe auferlegte Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro zur Abwendung der Freiheitsstrafe konnte auch der 26-Jährige nicht aufbringen. Auch er wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main-Preungesheim eingeliefert.

