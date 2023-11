Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende insgesamt fünf Haftbefehle

Offenbach am Main/Frankfurt am Main/Darmstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Bundespolizei an den Offenbacher S-Bahnstationen Marktplatz und Ledermuseum sowie an den Hauptbahnhöfen in Darmstadt und Frankfurt am Main insgesamt fünf Haftbefehle vollstrecken. In Offenbach war es zuerst ein 35-jähriger Mann aus Hanau, der den Beamten ins Netz ging. Bei einer Routinekontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen gleich mit zwei Haftbefehlen von den Staatsanwaltschaften Darmstadt und Frankfurt am Main gesucht wurde. Der dritte Haftbefehl, der ebenfalls in Offenbach vollstreckt wurde, richtete sich gegen einen 48-jährigen Frankfurter, den die Staatsanwaltschaft Hanau wegen Betruges suchte. In beiden Fällen konnten die Festgenommenen die Haftstrafe abwenden, indem sie ersatzweise die festgesetzte Geldstrafe zahlten. Im Hauptbahnhof Darmstadt folgte der vierte Haftbefehl, der sich gegen eine 37-jährige wohnsitzlosen Frau richtete. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht. Den Abschluss bildete die Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof, als eine Streife einen 35-jährigen wohnsitzlosen Mann festnahm, den die Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Totschlag suchte. Der Mann war vor wenigen Tagen aus einer psychiatrischen Klinik abgängig und wurde seitdem bundesweit gesucht. Letztlich wurde er, wie auch die in Darmstadt festgenommene Frau in eine Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell