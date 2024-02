POL-SU: Eine Person bei PKW-Überschlag verletzt

Siegburg (ots) - Am Donnerstagvormittag (15. Februar), gegen 10:45 Uhr hielt sich eine 70-jährige Frau an der Annostraße in Siegburg auf. Als sie die Treppenstufen einer Arztpraxis hinauf gehen wollte, trat der Tatverdächtige von hinten an sie heran und entriss ihr die Handtasche. Mit der Beute lief er in Richtung Markt davon. Die Seniorin folgte dem Dieb und machte auf sich aufmerksam, indem sie laut rief, dass jemand ...

mehr