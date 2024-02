Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickbetrug/Senior Bargeld gestohlen

Troisdorf (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger hat am Donnerstag (15. Februar) in Troisdorf-Spich einem 80 Jahre alten Mann Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich gestohlen. Der Senior war gegen 12:15 Uhr an seine Wohnanschrift an der Hauptstraße zurückgekehrt. Im Eingangsbereich des Mehrparteienhauses wurde der Spicher von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er ihm zwei Euro wechseln könne. Der ältere Herr griff nach seiner Geldbörse und schaute im Kleingeldfach nach. Dabei griff auch der Fremde nach den Münzen - vorgeblich, um die gewünschte Stückelung zu zeigen. Nach dem Geldwechsel entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Erst im Anschluss bemerkte der hilfsbereite 80-Jährige, dass alle Geldscheine aus seinem Portemonnaie fehlten. Offenbar hat der Fremde die Ablenkung beim Wechseln der Münzen genutzt und unbemerkt die Scheine entwendet. Der Bestohlene beschrieb den mutmaßlichen Trickbetrüger wie folgt: zwischen 55 und 60 Jahre alt, kurzes, dunkles Haar, kräftige Statur, leicht ungepflegte Erscheinung. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. Um nicht selbst Opfer eines solchen Trickbetrugs zu werden, rät die Polizei in solchen Situationen Fremden gegenüber stets misstrauisch zu sein. Außerdem sollte man ausreichend Abstand halten, aufmerksam sein und keinesfalls eine fremde Person in Taschen, Geldbörsen oder ähnliches greifen lassen. (Uhl)

