Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nächtliche Pkw-Aufbrüche

Eitorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (13. Februar) auf Mittwoch (14. Februar) kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen in Eitorf. Zwischen 22:30 Uhr und 06:00 Uhr schlugen Unbekannte die Fensterscheiben der Fahrer- oder Beifahrertür an insgesamt sieben Fahrzeugen (Skoda, 4x BMW, VW, und Suzuki) ein, die an den Straßen: Am Blumenhof, Zum Gransbach, Peter-Etzenbach-Straße, Am Kapellenhof, Heinrich-Lichius-Straße, Jahnstraße und Im Sand geparkt waren. Zwei weitere Fahrzeuge konnten sie öffnen, da diese mutmaßlich nicht verschlossen waren. Die Diebe durchsuchten das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen. Insgesamt erbeuteten sie knapp 500 Euro Bargeld, eine Winterjacke und ein eingebautes Navigationsgerät. Der Gesamtsachschaden wird auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der genannten Straßen wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3421 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei möchte Sie sensibilisieren, beim Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen. Die Diebe gehen bei der Tatausführung ein hohes Risiko ein, wenn sie beim Einschlagen der Scheibe Lärm verursachen. Deshalb vergewissern sie sich zuvor und werfen einen kurzen Blick ins Fahrzeuginnere. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. Eine Scheibe ist kein großes Hindernis und schnell eingeschlagen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell