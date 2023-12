Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Bestätigter Zimmerbrand in der Dinslakener Innenstadt

Dinslaken (ots)

Heute wurde die Feuerwehr Dinslaken um 15:16 Uhr zu einem Brandeinsatz auf dem Rutenwallweg alarmiert. Da unklar gewesen ist, ob Personen gefährdet sind, alarmierte der Leitstellendisponent das Einsatzstichwort "Zimmerbrand mit Menschenrettung". Vor Ort konnte der Einsatzleiter von außen eine starke Verrauchung aus den Dachfenstern einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses feststellen. Zügig drangen zwei Trupps mit schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung vor und konnten feststellen, dass sich dort keine Personen befanden. Das Feuer wurde schnell gelöscht und damit ein ausbreiten auf weitere Gebäudeteile verhindert. Die übrigen Mieter des Gebäudes hatten vor Eintreffen der Feuerwehr vorbildlich das Gebäude verlassen, standen für Rückfragen zur Verfügung und konnten nach Beendigung des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Einheiten Stadtmitte, Hiesfeld und Hauptwache, sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr Dinslaken konnten nach ca. 90 Minuten die Einsatzstelle zu weiteren Ermittlungen an die Polizei übergeben und wieder zu ihren Standorten einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell