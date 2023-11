FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Dinslaken (ots) - Heute Abend kam es an der Kreuzung Hünxer Str. / Max-Eyth-Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die PKW waren mit sechs Personen besetz, welche alle zur Abklärung/Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. An dem Einsatz beteiligt waren, neben der Feuerwehr Dinslaken mit der Einheit Hauptwache und dem Rettungsdienst aus Dinslaken und Voerde, auch der Rettungsdienst der ...

