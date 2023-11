Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Kellerbrand auf der Wielandstraße

Dinslaken (ots)

Heute Abend gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Brandereignis auf der Wielandstraße. In dem Keller des Mehrfamilienhauses hatte ein Karton mit Unrat gebrannt. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Der Brand konnte schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Nach den Löscharbeiten wurden Keller und Treppenraum entraucht und im Anschluss konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Beteiligt an dem Einsatz waren die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte der Feuerwehr Dinslaken und die Polizei.

