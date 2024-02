Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Weinflaschen aus Lagerraum entwendet

Hennef (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (11. Februar), 01:30 Uhr, bis Dienstag (13. Februar), 10:30 Uhr, wurde in einen Lagerraum an der Westerwaldstraße in Hennef-Uckerath eingebrochen und Weinflaschen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen Unbekannte das Vorhängeschloss am Eingangstor auf und gelangten so auf das Gelände. Im Anschluss hebelten sie die Eingangstür und die Tür zum Kühlraum auf. Die Einbrecher entwendeten eine noch unbekannte Menge an Weinflaschen. Der Wert wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Re)

