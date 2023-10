Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231030.1 Heide: Einbruch in Einfamilienhaus

Heide (ots)

In der Zeit von Samstag (28.10.23) um 17 Uhr bis Sonntagnacht verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Landvogt-Johannsen-Straße. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Erd- und Obergeschoss öffneten die Täter mehrere Schränke und Kommoden und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Aktuell ist das Stehlgut noch nicht abschließend bekannt, diverse Schmuckstücke dürften entwendet worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

