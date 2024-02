Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schokoladendiebstahl aus Supermarkt

Niederkassel (ots)

In der Nacht zu Samstag (10. Februar) wurde in das Lager eines Lebensmittelgeschäftes an der Porzer Straße in Niederkassel-Ranzel eingebrochen. Zwischen 01:25 und 02:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zum Lager, indem sie die Gittertüren aufhebelten. Im Anschluss entwendeten sie Schokoladen- und Osterartikel in einem Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Aufgrund der Menge der gestohlenen Ware wird davon ausgegangen, dass die Einbrecher ein Fahrzeug als Transportmittel nutzten. Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Porzer Straße wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell