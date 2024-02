POL-SU: Einsatzbilanz der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis an Rosenmontag

Troisdorf (ots) - Am Samstag (10. Februar) wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße "Lechfeld" in Troisdorf-Sieglar eingebrochen und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Zwischen 14:45 Uhr und 19:30 Uhr brachen Unbekannte die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Die Einbrecher durchsuchten alle Zimmer nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter ...

