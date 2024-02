POL-SU: Verkehrsunfall mit Personenschaden am 12.02.2023, 22:00 Uhr

Siegburg (ots) - Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis zieht nach dem traditionellen Rosenmontag ein positives Fazit. In der Spitze feierten über 100.000 Karnevalistinnen und Karnevalisten am 12. Februar weitestgehend friedlich und mit heiterer Stimmung. Entlang der Zugstrecken war die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis mit einer Vielzahl an Beamten präsent und wurde dabei von den Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt. In ...

mehr