Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub auf Essenslieferant

Eitorf (ots)

Am Montagabend (12. Februar) wurde ein 42-jähriger Essenslieferant an der Siegstraße in Eitorf überfallen und leicht verletzt. Gegen 21:30 Uhr erhielt die Pizzeria eine Bestellung, die um 22:30 Uhr in die Siegstraße geliefert werden sollte. Wie gewünscht fuhr der Lieferant mit der Bestellung in die Siegstraße. Dort angekommen ging eine dunkel bekleidete Person auf ihn zu und fragte den 42-Jährigen, ob er einen 50-Euro-Schein wechseln könne. Als der Geschädigte in seine Tasche griff, um nach Wechselgeld zu suchen, sprühte der Unbekannte mutmaßlich Pfefferspray in das Gesicht des Essenslieferanten. Danach nahm er das Bargeld an sich und lief in Richtung Hochstraße davon. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt und konnte nach medizinischer Behandlung an der Tatörtlichkeit entlassen werden. Etwa 200 Euro Bargeld raubte der Unbekannte.

Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß. Er war dunkel bekleidet und trug auf dem Kopf eine rote Mütze.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte er unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können. Es wird gebeten, Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3421 zu übermitteln. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell