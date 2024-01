Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall verletzt (27.01.2024)

Singen (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße am Samstagabend verletzt worden. Eine 37-Jährige fuhr mit einem Skoda Octavia auf der Aluminiumstraße in Richtung Bahnhofstraße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Bahnhofstraße in Richtung Holzeckstraße fahrenden 33-Jährigen mit einem Roller. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei an der Hand. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Roller in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell