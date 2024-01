Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Friedensstraße/Hauptstraße - Radfahrer leicht verletzt (27.01.2024)

Volkertshausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Hauptstraße am Samstagnachmittag. Ein 20-jähriger Audifahrer bog von der Friedensstraße kommend nach rechts auf die Hauptstraße ein. Dabei kollidierte er mit einem vorfahrtberechtigten 50-jährigen Radler, der auf der Hauptstraße in Richtung Aach unterwegs war. Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Am Audi entstand kein Schaden, den Schaden am Herrenrad schätzte die Polizei auf mehrere hundert Euro.

