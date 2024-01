Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, BAB 81, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Autobahn mit einer leicht verletzten Person und rund 25.000 Euro Schaden

Deißlingen, BAB 81, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und zwei total beschädigten Autos ist es am Sonntagabend auf der Bundesautobahn A 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen, etwa auf Höhe Deißlingen gekommen. Gegen 20 Uhr überholte eine 26-Jährige mit einem Mercedes der A-Klasse auf der Fahrt in Richtung Singen mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren auf die rechte Spur der A 81 kam es aus bislang nicht bekannter Ursache zu einer Kollision mit einem Dacia Duster, dessen 56-jähriger Fahrer mit einem auf 110 km/h eingeschalteten Tempomat auf der rechten Spur unterwegs war. Der Mercedes prallte hierbei in das Heck des Dacias. Infolge der Kollision drehte sich der Dacia, prallte gegen die Mittelschutzplanken, überschlug sich und blieb im Bereich des Standstreifens auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Dacias hatte Glück und blieb unverletzt. Die Mercedes-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den beiden schon älteren Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport der beschädigten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell