POL-KN: (Wehingen u. Königsheim, Lkr. Tuttlingen) Steuerung-Displays aus Traktoren gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Wehingen u. Königsheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter auf einem Hof in Wehingen und auf einem Hofgut in Königsheim Steuerung-Displays aus insgesamt vier Traktoren gestohlen. Die Täter begaben sich auf dem Steighof an der Kreisstraße 5904 bei Wehingen in eine unverschlossene Fahrzeughalle und entwendeten aus einem darin abgestellten Traktor den im Führerhaus montierten Bildschirm. Auch auf einem Hofgut südlich von Königsheim betraten die Täter zwei Fahrzeughallen und entwendeten aus drei dort abgestellten Traktoren die Display-Bildschirme. Die aus den Traktoren gestohlenen Steuerung-Displays sind alle vom Hersteller Case IH und haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Ein Tatzusammenhang bei den beschriebenen Diebstählen dürfte bestehen. Hinweise nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

