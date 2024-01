Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 (28.01.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstag, 27.01.2024 gegen 10:45 Uhr auf der BAB81 zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil. Ein in Richtung Rottweil fahrender 69-jähriger Fahrzeuglenker kam aufgrund eines Fahrfehlers beim Versuch den Fahrstreifen zu wechseln mit seinem PKW Mitsubishi ins Schleudern da er den PKW übersteuerte. Hierbei prallte er gegen das Heck eines in gleicher Richtung fahrenden PKW VW. Der 69-Jährige kollidierte in weiterer Folge mit den Schutzleitplanken. Der 65-jährige Fahrzeuglenker des VW verlor aufgrund des Aufprall ebenfalls die Kontrolle über seinen PKW und prallte ebenso in die Schutzleitplanken. Hierbei wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Versorgung in eine Klinik verbracht. An den Schutzleitplanken entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro, an beiden PKW ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.

