Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/Landkreis Tuttlingen) - Randaliert greift Polizeibeamte an (26.01.2024)

(Trossingen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Zu einem tätlichen Angriff und Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten sowie beschädigten Fahrzeugen ist es am Freitag um 20.10 Uhr auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes in der Butschstraße in Trossingen gekommen. Nachdem ein 37-Jähriger aufgrund eines bestehenden Hausverbots des Marktes verwiesen wurde und bereits im Geschäft randaliert hatte schlug er vor dem Markt auf mehrere Fahrzeuge ein, weshalb die Polizei verständigt wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme wollte er eine Beamtin beißen. Weiterhin schlug und trat er gegen die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese mit Kraftausdrücken unterhalb der Gürtellinie. Er wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Zustands in eine Spezialklinik gebracht. Während des Transports beschädigte er noch den Streifenwagen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft (AM).

