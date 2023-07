Hillesheim (ots) - Am 15.07.2023 gegen 02:00 Uhr begab sich eine bisher unbekannte männliche Person zur Tankstelle in der Kölner Straße in Hillesheim. Hier versuchte sie durch Einwurf der Scheibe mittels eines größeren Steins in das Innere der Tankstelle einzudringen. Das Vorhaben scheiteterte, so dass die Person sich entfernte. Es dürfte sich anhand der Videoaufnahmen zur Tatzeit um eine männliche Person, ...

mehr