Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch in Tankstelle

Hillesheim (ots)

Am 15.07.2023 gegen 02:00 Uhr begab sich eine bisher unbekannte männliche Person zur Tankstelle in der Kölner Straße in Hillesheim.

Hier versuchte sie durch Einwurf der Scheibe mittels eines größeren Steins in das Innere der Tankstelle einzudringen.

Das Vorhaben scheiteterte, so dass die Person sich entfernte.

Es dürfte sich anhand der Videoaufnahmen zur Tatzeit um eine männliche Person, bekleidet mit Jeanshose und Oberteil gehandelt haben. Die Person zog während der Tat sein Oberteil über den Kopf, vermutlich um seine Identität zu verschleiern.

Es war deutlich sichtbar, dass die Person an den Armen tätowiert war.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

