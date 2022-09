BPOLI-KA: Handgreiflichkeiten auf der Toilette

Mannheim (ots) - Donnerstagabend (8. September) ist eine Jugendliche am Mannheimer Hauptbahnhof Opfer eines Diebstahls geworden. Sie beobachtete die Tat durch die Glasscheibe des Zuges. Der Tatverdächtige wurde gestellt. Gegen 22 Uhr entwendete der 33-jährige tunesische Staatsbürger die Tasche der Jugendlichen in der S9 am Hauptbahnhof. Der Zug stand zu dieser Zeit planmäßig auf Gleis 12. Der Gesamtwert der Tasche, ...

mehr