POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwenningen, SBK) Streit zwischen Autofahrern eskaliert (25.01.2024)

Villingen-Schwenningen, SBK (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung in der Rathausstraße hat am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern im Alter von 33 und 36 Jahren geführt. Dieser Streit eskalierte in eine Schlägerei. Hierbei erhielt der 33-Jährige Schläge im Bereich des Kopfes, wodurch er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Daraufhin stieg der 36-Jährige in seinen Porsche ein und fuhr in Richtung Austraße davon. Mehrere Zeugen meldeten diese Auseinandersetzung der Polizei. Gegenüber den Beamten lehnte der Geschädigte sowohl eine ärztliche Versorgung als auch eine Kooperation mit der Polizei ab. Das Polizeirevier Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen.

